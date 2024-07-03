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В Москву придет похолодание и грозы со шквалистым ветром

Синоптики спрогнозировали похолодание и грозы в столичном регионе

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Сергей Булкин

Холодный атмосферный фронт принесет в Москву и Московскую область сильную грозу с ливнем и шквалистым ветром в пятницу, 5 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«В Москве и Московской области с 12:00 мск 5 июля до 06:00 мск 6 июля ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град», — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что также прогнозируется ветер южной четверти от восьми до 13 метров в секунду. При грозах ожидается шквал до 23-25 метров в секунду. Количество выпавших осадков может составить в столице от 30 до 45 миллиметров, тогда как по области местами до 50 миллиметров.

Разгул стихии прогнозируется по причине влияния холодного атмосферного фронта. Он будет перемещаться через территорию Центральной России с запада на восток.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд также предупредил, что сильные дожди и грозы прогнозируются более чем в 10 российских регионах в ближайшие дни. Синоптик отметил, что холодный фронт в летний период, когда он проходит после жаркой погоды, всегда приносит самые негативные последствия.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москве спадет жара.

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