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В Курской области отменили ракетную опасность

Врио главы Курской области Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности

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Global Look Press

Ракетную опасность, объявленную в Курской области днем 3 июля, отменили спустя 29 минут. О том, что угроза миновала, в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — говорится в заявлении.

Сирены на территории региона сработали в 14:53 мск. При этом особый режим был отменен в 15:22 мск.

1 июля украинские военнослужащие обстреляли 14 населенных пунктов в Курской области. Целями бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали села Гуево, Горналь, Заолешенка, Свердликово и поселки Краснооктябрьский, Теткино. Также атакам подверглись деревни Викторовка, Елизаветовка и Бяхово, села Веселое, Гордеевка и Сергеевка, хутор Олешня и контрольно-пропускной пункт (КПП) в городе Суджа.

Кроме того, восемь населенных пунктов были атакованы украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). При этом врио губернатора региона уточнил, что в результате действий ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в курском селе Гнилое при падении обломков украинского дрона пострадали несколько человек.

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