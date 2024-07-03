Врачи призвали россиян навсегда отказаться от мультивитаминных комплексов

Витамины следует принимать строго отдельно, мультивитаминные комплексы абсолютно бесполезны и могут несколько улучшить самочувствие лишь во время их приема, считает врач-геронтолог, профессор Юрий Конев. Разные витамины и минералы, попадая в организм, конкурируют за рецепторы, объяснил он в беседе с НСН.

«Когда в одной таблетке содержится 15-20 ингредиентов, меня это всегда очень сильно настораживает, — отметил врач. — Добавки на рынок допускаются по примеру пищевых продуктов, не проходят ряд исследований, как лекарства. Поэтому положительное действие витаминов преувеличено.

При приеме любых витаминов и лекарств важно учитывать их совместимость. А лучше вообще не принимать никакие добавки, если их не назначил доктор, подчеркнул главврач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев. Назначают их лишь при определенных заболеваниях, чтобы предотвратить ухудшение состояния пациента, объяснил он.

«Без назначения врача витамины лучше не покупать. Но здесь также вопрос в квалификации врача», — заключил доктор.

Напомним, ученые выяснили, что прием витаминных добавок не помогает достичь долголетия. Они доказали, что их употребление коррелирует с повышенным риском летального исхода, в том числе от рака, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Доктор Мясников до этого подтвердил, что прием витаминов может нанести вред здоровому человеку.

Ранее россиянам назвали три витамина, которые помогают улучшить состояние волос.