Бастрыкина пригласят на заседание Госдумы после слов о «Государственной дуре»

Комитет Госдумы по контролю проработает вопрос о приглашении председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на пленарное заседание палаты парламента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

«Комитет по контролю получил поручение проработать вопрос о приглашении на заседание палаты председателя Следственного комитета Бастрыкина», — приводятся в сообщении слова главы комитета по контролю Олега Морозова.

Морозов добавил, что «такому обсуждению должно предшествовать тщательное изучение инициатив». Парламентарий отметил, что в это должны включаться предложения по совершенствованию законодательства в области миграционной политики, со стороны Следственного комитета.

Также глава комитета по контролю отметил, что Следственный комитет обладает соответствующими компетенциями, кроме того, имеются и проработанные инициативы, однако ведомству они неизвестны.

Председатель СК России до этого призывал сократить миграционный поток и уменьшить число мигрантов в РФ.

27 июня Бастрыкин использовал словосочетание «Государственная дура», ведя беседу с депутатом Сарданой Авксентьевой о работе нижней палаты парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что Бастрыкин «оскорбил всех россиян», поскольку именно они выбирают депутатов.

Ранее Бастрыкин предложил запретить никабы в России.