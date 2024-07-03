Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкина пригласят на заседание Госдумы после слов о «Государственной дуре»

Депутат Морозов заявил о приглашении Бастрыкина в Госдуму после слов о «Госдуре»

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Комитет Госдумы по контролю проработает вопрос о приглашении председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на пленарное заседание палаты парламента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

«Комитет по контролю получил поручение проработать вопрос о приглашении на заседание палаты председателя Следственного комитета Бастрыкина», — приводятся в сообщении слова главы комитета по контролю Олега Морозова.

Морозов добавил, что «такому обсуждению должно предшествовать тщательное изучение инициатив». Парламентарий отметил, что в это должны включаться предложения по совершенствованию законодательства в области миграционной политики, со стороны Следственного комитета.

Также глава комитета по контролю отметил, что Следственный комитет обладает соответствующими компетенциями, кроме того, имеются и проработанные инициативы, однако ведомству они неизвестны.

Председатель СК России до этого призывал сократить миграционный поток и уменьшить число мигрантов в РФ.

27 июня Бастрыкин использовал словосочетание «Государственная дура», ведя беседу с депутатом Сарданой Авксентьевой о работе нижней палаты парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что Бастрыкин «оскорбил всех россиян», поскольку именно они выбирают депутатов.

Ранее Бастрыкин предложил запретить никабы в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами