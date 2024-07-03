Мясников заявил, что витамины повышают смертность среди здоровых людей

Прием синтетических витаминов не укрепляет здоровье людей, а наносит существенный урон. Исследования последней четверти лет подтвердили, что в группах здоровых людей, принимающих витамины, растет смертность, заявил врач Александр Мясников в беседе с НСН.

Продающиеся в аптеках синтетические витамины не рекомендуется принимать ни комплексно, ни по отдельности, так как они наносят вред здоровью, пояснил врач.

«Да, этот вред минимален для каждого отдельного человека, но если берем группы, то да, смертность в группах растет», — подчеркнул Мясников.

По его словам, исследование с витамином А из-за таких результатов пришлось даже остановить, так как среди испытуемых возросла смертность от рака легких.

С особой осторожностью относиться к витаминам следует беременным женщинам, подчеркнул Мясников. По его мнению, им следует принимать только фолиевую кислоту для нервной системы. Витамин А им категорически запрещен, так как он влияет на плод. Врачей, которые назначают здоровым пациентам витамины в качестве профилактики, Мясников назвал неграмотными, подчеркнув, что это во всем считается неэтичным.

Ученые до этого выяснили, что прием витаминных добавок не помогает достичь долголетия. Они доказали, что их употребление коррелирует с повышенным риском летального исхода, в том числе от рака, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

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