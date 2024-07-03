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Суд вынес приговор братьям Ащеуловым по делу о госизмене

Суд приговорил братьев Ащеуловых на сроки от 17 до 17,5 года по делу о госизмене

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые признались в попытке вступить в формирования ВСУ и воевать против ВС РФ, на сроки от 17 до 17,5 года лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«По совокупности преступлений назначить [старшему брату] Иоанну Ащеулову 17,5 года лишения свободы, Алексею — 17 лет, Тимофею — 17 лет », — огласил приговор судья.

Также суд ограничил свободу для всех осужденных на два года после отбытия наказания.

Отмечается, что в ходе заседания братья заявили, что не считают себя террористами.

1 июля суд в Москве начал рассмотрение уголовного дела в отношении Ащеуловых. По данным следствия, родственники хотели вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России), однако сотрудники Федеральной службы безопасности задержали их при попытке пересечь границу с Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее липецкий священник Игорь Ащеулов назвал «любознательными» своих сыновей, пытавшихся вступить в ВСУ.

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Обвинения в госизмене
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