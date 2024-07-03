В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Глава области призвал находящихся дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной комнате, кладовой). Находящимся на улице, по словам Смирнова, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

До этого сообщалось, что в здании станции техобслуживания (СТО) в Белгороде начался пожар после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, никто не пострадал. Возгорание тушат.

Несколькими часами ранее сообщалось, что водитель трактора получил ранение при атаке дрона-камикадзе на работающий в поле трактор в районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области. Мужчину доставили в больницу, затем отправили домой на амбулаторное лечение.

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