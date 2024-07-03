В Петербурге четырехмесячный младенец умер, оставшись без присмотра родителей

Младенец из Петербурга остался один дома и умер. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В день инцидента мать покормила девочку и уложила спать. В какой-то момент женщина оставила с ребенком видеоняню, чтобы наблюдать за младенцем, и ушла к знакомой, которая жила в одном из соседних домов.

В гостях женщина выпивала. Спустя несколько часов ей позвонил сожитель и заявил, что скоро приедет к ним. После того, как любимый зашел за россиянкой, они вернулись домой. В кроватке родители нашли дочь, которая в тот момент не дышала. Пока отец оказывал помощь, мать вызвала медиков. Врачи констатировали смерть. Ребенку было четыре месяца.

Мужчину и женщину арестовали. В отношении второй составили протокол об административном нарушении за употребление наркотических средств. Решается вопрос о возбуждении дела.

Известно, что родители ребенка были сожителями. В семье воспитывался еще один ребенок, четырехлетний мальчик. Взрослые не раз попадали в поле зрение правоохранителей из-за невыполнения родительских обязанностей.

Ранее на Алтае двухмесячный ребенок отравился спиртом через грудное молоко.