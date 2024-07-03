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В управлении экономической полиции Петербурга прошли обыски

«78.ru»: ФСБ провела обыски в управлении экономической полиции Петербурга

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Андрей Стенин/РИА Новости

ФСБ провела обыски в управлении экономической полиции Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Отмечается, что силовики работали во втором отделе управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Этот отдел занимается расследованием экономических преступлений в бюджетной сфере.

По информации телеканала, в результате обысков никого не задержали. Параллельно аналогичные мероприятия проходили в нескольких коммерческих организациях.

Позже источник 78.ru сообщил, что возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Несколькими часами ранее сообщалось, что представители регионального СУ СКР и УФСБ проводят обыски в администрации Ульяновска. По данным «Ъ-Волга», следственные действия проводятся в связи с выявленными нарушениями при реконструкции очистных сооружений в городе. В СК эту информацию подтвердили, однако сообщать подробности отказались.

22 июня Октябрьский районный суд Самары арестовал временно исполняющего обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее силовики задержали заммэра Орла.

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