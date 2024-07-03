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Названы потери бюджета ПА ОБСЕ от приостановки участия России в ее работе

Бюджет ПА ОБСЕ сократится на 6% после отказа России от участия в ее работе

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Ronald Zak/AP

Бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) потеряет 6% финансовых поступлений после приостановки участия России в ее работе. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.

3 июля депутаты Государственной думы единогласно поддержали заявление о временном прекращении работы делегации РФ в рамках ПА ОБСЕ. Отмечается, что чуть ранее Совет Федерации также принял данное заявление.

19 июня в Совфеде предложили приостановить участие России в ПА ОБСЕ. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко одобрила данное предложение, отметив, что от временного отсутствия делегации из РФ в ассамблее российская сторона, в отличие от ОБСЕ, ничего не потеряет. В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать документ о приостановке работы делегации.

Ранее белорусскую делегацию не пустили в Румынию на сессию ПА ОБСЕ.

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