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Стало известно, что чаще всего заказывают россияне на романтический ужин

В России 52% граждан заказывают на романтический ужин салаты и роллы

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Freepik.com

52% россиян предпочитают заказывать на романтический ужин легкие блюда, такие как салаты, роллы и т.д., передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного сетью доставки суши и роллов «Много лосося». В опросе приняли участие три тысячи мужчин и женщин со всей страны в возрасте от 18 до 45 лет.

Выяснилось также, что 30% опрошенных выбирают десерты, а блюда из мяса и птицы заказывают 14% респондентов.

Японскую кухню предпочитают 15% россиян, итальянскую 20%, русскую — 30%. 35% опрошенных выбрали вариант «неважно».

Исследование редакции ВФокусе Mail.ru до этого показало, что самой любимой ягодой в России оказалась клубника — она победила с огромным отрывом: за нее проголосовало 26% всех опрошенных.

Список предложенных ягод был такой: клубника, черешня, малина, земляника, вишня, черника, смородина, голубика, крыжовник, шелковица, жимолость, кизил, черемуха, костяника.

Второе и третье места поделили черешня и малина — по 18%. У земляники — 8%, у вишни и черники — по 7%.

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