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В Карелии ввели режим повышенной готовности

На территории Карелии ввели режим повышенной готовности из-за угрозы пожаров

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории республики. Документ опубликован на сайте правительства Карелии.

Согласно распоряжению, все местные средства и силы пожаротушения приводятся в режим повышенной готовности, а пользователи леса должны в течение двух часов направить их на тушение лесных пожаров после обращения регионального Минприроды или лесничества.

До этого учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявлял, что жаркая погода в июле скажется на пожарной обстановке в России, а для некоторых населенных пунктов появится серьезная угроза.

По состоянию на 27 июня в России действовал 301 лесной пожар в 16 регионах. Режим ЧС объявлен в пяти субъектах России, включая Якутию, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Бурятию и Иркутскую область. Особый противопожарный режим действует в 51 регионе.

Ранее ученые выяснили, как изменилось количество мощных природных пожаров в мире за 20 лет.

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