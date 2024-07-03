Мужчину с психическим расстройством отправили в колонию за угрозы полицейскому

В Тюменской области мужчину, судимого за угрозы расправой, отправили в колонию после нападения на сотрудника полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В феврале 33-летний местный житель пришел к дому своей бывшей девушки в состоянии алкогольного опьянения. Он стал стучать по окнам и попытался проникнуть в дом, после чего уже не раз сталкивавшаяся с приступами его агрессии женщина вызвала участкового.

Сотрудник полиции попросил мужчину покинуть территорию домовладения, в ответ тот схватил снегоуборочную лопату и замахнулся на полицейского. Участковый выхватил лопату у злоумышленника, который продолжил неадекватно себя вести. В итоге правоохранитель вызвал на место подмогу, только после этого дебошира задержали и доставили в отделение. На него завели новое уголовное дело, также выяснилось, что фигурант имеет психиатрический диагноз, но уклоняется от принудительного лечения.

За угрозу применения насилия в отношении представителя власти ему назначили наказание в виде 1 года 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, подсудимого вновь направили к врачу-психиатру.

Ранее таксист получил пять лет колонии за наезд на полицейского, попавший на видео.