Меликов вручил госнаграды участникам рейдов против боевиков в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил государственные награды полицейским, участвовавшим в столкновениях с террористами 23 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Награды также были вручены семьям пострадавших и родным священника Николая Котельникова, ликвидированного боевиками в православной церкви. Память жертв теракта почтили минутой молчания.

В Дербенте и Махачкале 23 июня произошла серия терактов. Вооруженные боевики обстреляли православные храмы и синагоги, а также пост ДПС. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

30 июня Меликов пожаловался на травлю региона после терактов. По его словам, спустя неделю после трагедий он обратил внимание на реакцию «сторонних наблюдателей». Глава Дагестана заявил, что его злит агрессивная риторика по отношению к региону.

Ранее в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски после терактов в республике.