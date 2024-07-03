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На юго-востоке Москвы квартира загорелась после взрывов

360.ru: в доме на улице Шоссейной в Москве после взрывов загорелась квартира

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Shutterstock/Al.geba

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Шоссейной на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале 360.ru со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что загоревшаяся квартира находится на четвертом этаже. По словам очевидцев, сначала в помещении произошло несколько взрывов и потом возникло возгорание.

Сотрудники экстренных служб уже выехали на место происшествия. В том числе к дому направляются работники газовой службы, говорится в публикации. Другая информация пока не поступала.

2 июля в городе Стерлитамак, который находится в Республике Башкортостан, 90-летняя женщина решила сжечь мусор в пластиковом ведре на балконе и устроила пожар. Из-за действий пенсионерки в жилом доме загорелись балконы на четвертом и пятом этажах.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли пятерых человек, включая одного ребенка. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. К ликвидации огня были привлечены 16 специалистов, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в Москве на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы произошел пожар.

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