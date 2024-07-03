Врач раскрыла неожиданное полезное свойство душа для организма

Душ может частично заменить обильное питье. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, кожа во время водных процедур может впитать до стакана воды.

«Это способствует гидратации организма и может частично заменить обильное питье, что особенно важно в жаркую погоду», — сказала Сережина.

Она добавила, что регулярный душ улучшает настроение, самочувствие и внешний вид, а также придает бодрости и энергии.

До этого Сережина рассказала, как часто нужно мыть голову. По ее словам, для волос нормального типа водные процедуры достаточно проводить 2-3 раза в неделю. Если у человека жирные волосы, интервал нужно уменьшить, если сухие — увеличить, отметила специалист.

Также она посоветовала не забывать о кондиционере для волос и использовать питательные кремы после умывания, чтобы поддерживать естественный баланс влаги.

Ранее врач заявила, что морская вода подходит не всем.