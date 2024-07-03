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Мужчина выжил после нападения крокодила во время купания в озере

LADBible: американец остался жив после того, как на него напал крокодил

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ABC7/YouTube

Мужчина в США выжил после нападения крокодила, пишет LADBible. По словам американца, хищник накинулся на него во время купания в реке.

Пожарный Джей Ла Верде плавал в озере во Флориде, чтобы снять обучающее видео о том, как правильно вести себя в воде. В этот момент рядом проплывал крокодил, который накинулся на мужчину и вцепился в него челюстями. Американец вспоминает, что сразу попытался вырваться, добавив, что аллигатор, похоже, находился в таком же шоке, как и он сам.

«Я понял, либо он меня, либо я его. Но крокодил был в замешательстве, поэтому отпустил меня», — рассказал Джей.

После этого Ла Верде самостоятельно доплыл до берега, где ему оказали первую помощь. Уже в больнице мужчине сделали операцию, которая длилась около шести часов. Однако вскоре ему предстоит еще одна сложная процедура.

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