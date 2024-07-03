Неизвестный ранил посетителей ТЦ в Израиле

На севере Израиля в городе Кармиэль неизвестный ранил ножом двоих посетителей торгового центра. Об этом сообщает портал Ynet.

По информации портала, основной версией полицейских является теракт.

Уточняется, что нападавшего нейтрализовали.

29 июня неизвестный ранил из арбалета полицейского у посольства Израиля в Белграде. Офицер полиции был получил ранение в шею, но сумел произвести ответный выстрел.

Позднее в Сербии задержали предполагаемого подельника террориста, стрелявшего в сотрудника МВД.

Президент Сербии Александр Вучич после нападения у посольства Израиля в Белграде заявил, что его страна не потерпит терроризма. Он также поблагодарил сотрудника МВД, который ликвидировал преступника.

В январе вблизи израильской дипмиссии в столице Швеции Стокгольме была найдена ручная граната.

Ранее в Лондоне неизвестный ранил двух человек из арбалета.