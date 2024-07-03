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Погода в Москве сегодня установит новый температурный рекорд

Синоптик Ильин: в Москве ожидается до +36 – будет побит очередной рекорд

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Remo Casilli/Reuters

Сегодня погода в Москве побьет рекорд 107-летней давности. В столице ожидается до +35 градусов, по области +36, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам Ильина, 3 июля 1917 года в городе зафиксировали рекордную жару – воздух тогда прогрелся до +32 градусов. Сегодня есть все шансы установить новый рекорд, отметил он.

Ближе к выходным температура слегка опустится – прогнозируется 31-32 градуса выше нуля. Также ожидаются кратковременные ливни с грозами, местами град и ветер до 17—22 м/с. Температура воздуха опустится до 25-27 градусов тепла.

«После пятницы ночью также посвежеет, — добавил Ильин. — Ночью в субботу уже +14...+19 °С. Днём в субботу сохраняется вероятность небольших кратковременных дождей при температуре +22...+27 °С».

В воскресенье погода будет такая же, как в субботу. В Москве воздух прогреется до +26-28 градусов, в области – до +24-29 градусов.

По данным Гидрометцентра, за минувшие сутки в России зафиксировали 39 температурных рекордов, восемь из которых — в региональных центрах. В Москве обновился рекорд 1890 года. Также рекордная жара была во вторник в Запорожье, Брянске, Твери, Туле, Владимире, Владивостоке, Вологде.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москве спадет жара.

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