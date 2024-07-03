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Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Госдума вслед за Совфедом приняла заявление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутаты Госдумы единогласно поддержали заявление о временном прекращении работы российской делегации в рамках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что Совет Федерации также принял указанное заявление.

«Сенаторы... и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Помимо этого, РФ перестанет платить взносы в бюджет ОБСЕ.

Решение о приостановке работы российского парламента в ПА ОБСЕ депутаты и сенаторы связывают с дискриминацией дипломатов РФ, двойными стандартами и неготовности вести предметную дискуссию.

Работа над заявлением о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ началась после того, как 14 июня Румыния отказала в визах российской делегации на сессию в Бухаресте.

19 июня в Совете Федерации предложили приостановить участие России в ПА ОБСЕ. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко инициативу одобрила и заметила, что от временного отсутствия делегации из РФ в ассамблее российская сторона, в отличие от организации, ничего не потеряет.

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать постановление о приостановке работы делегации РФ в ПА ОБСЕ.

Ранее стало известно, что делегации белорусского парламента отказали во въезде в Румынию на сессию ПА ОБСЕ.

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