Психологи объяснили причины одержимости фанатов звездами

Фанатичная одержимость исполнителем или актером связана либо с недополученными эмоциями, либо неумением их выражать, считает психолог Артемий Сибирский. Так в беседе с 360.ru он прокомментировал сообщения о том, что российские фанаты целый день простояли около отеля, чтобы увидеть американского рэпера Канье Уэста.

Люди делятся на тех, кто просто слушает музыку, и тех, кому обязательно хочется увидеть кумира, взять у него автограф, отметил психолог. Если речь идет уже о преследовании кумира, попытках встретиться с ним, то чаще всего причины такого поведения – это соцсети, которые убеждают людей в важности «прикоснуться» к звезде.

«Единственное, что многие люди, которые подвержены такому веянию, думают, что достаточно провести время с человеком, увидеться с ним, обняться, сфотографироваться и так далее, — пояснил Сибирский. — Но на самом деле, чтобы окружение повлияло на нас, нам важно с этим окружением, с нужными людьми, общаться, перенимать их навыки и внедрять их в свою жизнь».

Напомним, в конце июня Канье Уэст прилетел в Москву на день рождения дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского, после чего начали появляться слухи о его концерте в столице России, а фанаты караулили его у отеля.

Фанатки Тейлор Свифт ранее пожаловались на амнезию после концерта.