ФСБ рассказала о деятельности организации, в которой работал задержанный француз

Деятельность швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Centre for Humanitarian Dialogue», сотрудником которой является задержанный в Москве гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иностранным агентом), не соответствует ее официальным гуманитарным целям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованную ФСБ справку об организации.

Отмечается, что в ходе своих визитов в Москву фигурант установил многочисленные контакты с представителями научного и экспертного сообщества (военные эксперты, социологи, политологи, экономисты), а также государственными служащими.

Обвиняемый собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России.

В ходе допроса Винатье признал вину в полном объеме. Суд арестовал его до 5 августа.

В начале мая агента Службы безопасности Украины (СБУ) приговорили к 11 годам колонии за шпионаж и передачу данных о ВС России. По данным силовиков, шпион сообщал информацию о дислокации российских военных, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли наносить точные ракетно-артиллерийские удары.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Приморья за шпионаж.