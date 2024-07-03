Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приангарье недовольный ремонтом машины мужчина стрелял в автомеханников

В Приангарье мужчину задержали после стрельбы по автомеханникам

Жителя Приангарья подозревают в нападении на мастеров по ремонту машин. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Тайшете. По версии следствия, 77-летнему местному жителю не понравилось качество работы специалистов, которые чинили его автомобиль. Недовольный россиянин схватился за незарегистрированный обрез и стал стрелять по автомеханикам.

В результате обоих доставили в больницу, одного из них врачи спасти не смогли. Подозреваемого оперативно задержали, ему уже предъявлено обвинение.

«В суд направлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», – поделились в ведомстве.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия.

До этого в Кемеровской области задержали мужчину, который обстрелял машину с бывшей женой. В результате водитель автомобиля получил серьезную травму. По какой причине россиянин решил открыть стрельбу по транспортному средству с экс-возлюбленной, неизвестно.

Ранее в Петербурге 13-летний мальчик обстрелял автобус.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами