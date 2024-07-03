В Приангарье недовольный ремонтом машины мужчина стрелял в автомеханников

Жителя Приангарья подозревают в нападении на мастеров по ремонту машин. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Тайшете. По версии следствия, 77-летнему местному жителю не понравилось качество работы специалистов, которые чинили его автомобиль. Недовольный россиянин схватился за незарегистрированный обрез и стал стрелять по автомеханикам.

В результате обоих доставили в больницу, одного из них врачи спасти не смогли. Подозреваемого оперативно задержали, ему уже предъявлено обвинение.

«В суд направлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», – поделились в ведомстве.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия.

До этого в Кемеровской области задержали мужчину, который обстрелял машину с бывшей женой. В результате водитель автомобиля получил серьезную травму. По какой причине россиянин решил открыть стрельбу по транспортному средству с экс-возлюбленной, неизвестно.

Ранее в Петербурге 13-летний мальчик обстрелял автобус.