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В Калуге участника СВО избили перед увольнением с завода

Журналист Серкин рассказал об избиении и увольнении участника СВО в Калуге

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Телеграм-канал «ES! - канал Евгения Серкина»

Калужский завод автомобильного электрооборудования без объяснения причин уволил участника специальной военной операции (СВО) Сергея Кулишова. Как пишет в своем Telegram-канале журналист Евгений Серкин, перед увольнением мужчину избили.

«Меня перед увольнением избил заместитель директора по безопасности. Это было в его кабинете. <...> Я не заметил, как он ко мне подошел, и я больше ничего не помню. Очнулся на Азаровской остановке», — рассказал журналисту Кулишов.

Как пишет Серкин, участника СВО уволили после того, как он показал директору производства несколько видео, на которых запечатлены нарушения техники безопасности на заводе. После этого мужчину попросили покинуть предприятие. Он утверждает, что его рассчитали, но не дали на подпись никаких документов и не вернули трудовую книжку. На заводе Кулишов работал с 2016 года.

Историей с избиением мужчины заинтересовалась региональная прокуратура. В настоящее время ведомство проводит проверку. Помимо этого, Кулишову помогает фонд «Защитники Отечества».

До этого сообщалось об инциденте в Москве, где участнику СВО предложили заплатить двойной тариф за проход в караоке-бар.

Ранее сообщалось, что в России выведут соцподдержку бойцов СВО на новый уровень.

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