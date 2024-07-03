Порт Новороссийска работает в штатном режиме после атаки

Морской порт Новороссийска после отражения атаки безэкипажных катеров работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

В сообщении уточняется, что судоходство после атаки минувшей ночью не было нарушено.

«Порт работает в штатном режиме. Ограничений нет. Объекты не пострадали», — заявили в администрации.

В ночь на 3 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Черном море два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.

Позднее глава города Андрей Кравченко заявлял, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск были повреждены одна квартира и два помещения, задействованные под нужды коммерческих организаций.

По его словам, специалисты осмотрели набережную и Цемесскую бухту и не обнаружили ничего, что могло бы угрожать жизни или здоровью горожан.

Ракетные обстрелы и атаки беспилотников на южные российские регионы усилились с конца июня 2024 года. Украинские военные в том числе провели 23 июня ракетную атаку на Севастополь, используя американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

Ранее в Новороссийске открыли входы на пляжи после атаки ВСУ.