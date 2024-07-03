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Тракторист получил ранение в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ

Гладков: тракторист пострадал при нападении дрона-камикадзе ВСУ под Шебекино

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bazabazon/Telegram

Водитель трактора получил ранение при атаке дрона-камикадзе на работающий в поле трактор в районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, голени и предплечья попутным транспортом доставлен в районную больницу», — написал он.

После оказанной медицинской помощи пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение. Транспортное средство получило повреждение.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов отметил уникальность принятых мер по защите жителей и подчеркнул, что система оповещения о возможных опасностях работает эффективно.

В начале июня Гладков призвал жителей Белгородской области использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Он предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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