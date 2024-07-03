Певица Таисия Повалий рассказала о травле со стороны киевских властей

Украинцам пообещали красивые картинки — большие европейские зарплаты и пенсии, но людям не объяснили, что в любой стране мира надо работать, чтобы что-то получить. Никто просто так денег давать не будет. Об этом в киноинтервью «Откровенно с Татаркой» заявила певица Таисия Повалий.

В разговоре с автором проекта Лилией Абрамовой, артистка рассказала, что не поддержала Майдан, и за это подверглась травле со стороны киевских властей.

По словам Таисии Повалий, после того, как она выступила против Оранжевой революции в 2004 году и поддержала тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича, ей пришлось нанять охрану из-за поступающих угроз.

«Началась абсолютная травля меня и моей семьи. Телефон не замолкал», — поделилась героиня интервью.

Через 10 лет, когда начался конфликт на Донбассе, артистка встала на сторону жителей восточного региона страны.

«Мой племянник пошел на Донбасс воевать, я поняла — это гражданская война. И я думала, что сойду с ума. Это был пиковый момент», — призналась певица.

Также она рассказала, как ее потрясли события 2 мая 2014 года в Одессе, когда в результате столкновений сторонников и противников Евромайдана погибли 48 человек.

Отмену киевскими властями ее юбилейного концерта Повалий назвала провокацией.

«Я думаю, что на Украине люди запуганы. Они не понимают, что происходит», — сказала артистка.

Комментируя начало специальной военной операции, Повалий заявила, что российские военные защищают ее и каждого человека, который хочет мира.

«Это единственный путь, который может привести к миру. Очень много жертв, очень много надо совершить поступков смелых. Но без этого мы не придем к миру. Если на той стороне не хотят мира, то мы сделаем все, чтобы мир настал», — добавила она.

Говоря о планах на будущее, певица призналась, что хочет сделать концерт в Киеве, «когда все закончится».

По ее мнению, киевские власти обманывают народ.

«Они обещали в своих предвыборных речах, что закончат войну на Донбассе, и никто ничего не собирался делать. Они врут. И мне кажется, народ это уже начинает понимать», — заключила артистка.