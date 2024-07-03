Пекарню в Волгоградской области закрыли из-за отравления салатами

Суд в городе Волжском Волгоградской области приостановил на 90 суток деятельность пекарни «Печка», где салатами отравились несколько человек, сообщается на сайте суда. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Волжского городского суда Волгоградской области на 90 суток приостановлена деятельность пекарни ООО «Печка»», — говорится в сообщении.

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения. Обвинение предъявлено в рамках статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Об инциденте с отравлением жителей Волжского стало известно 29 июня. Как сообщила местная жительница, она купила салат «Цезарь» в местной пекарне. В результате у нее самой, супруга и сестры диагностировали острое отравление. Пострадавших госпитализировали.

Ранее «Газета.Ru» поговорила с несколькими пострадавшими от отравления салатом.