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Пекарню в Волгоградской области закрыли из-за отравления салатами

В Волжском приостановили работу пекарни, где люди отравились салатами

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в городе Волжском Волгоградской области приостановил на 90 суток деятельность пекарни «Печка», где салатами отравились несколько человек, сообщается на сайте суда. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Волжского городского суда Волгоградской области на 90 суток приостановлена деятельность пекарни ООО «Печка»», — говорится в сообщении.

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения. Обвинение предъявлено в рамках статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Об инциденте с отравлением жителей Волжского стало известно 29 июня. Как сообщила местная жительница, она купила салат «Цезарь» в местной пекарне. В результате у нее самой, супруга и сестры диагностировали острое отравление. Пострадавших госпитализировали.

Ранее «Газета.Ru» поговорила с несколькими пострадавшими от отравления салатом.

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