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Суд оставил в силе арест экс-главы Сергокалинского района

Верховный суд Дагестана отклонил жалобу на арест Омарова

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Магомед Амирович/Telegram

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте на 10 суток бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Отмечается, что судебное заседание, на котором рассматривалась жалоба на арест, состоялось 2 июля, а решение было опубликовано утром следующего дня.

«Оставлено без изменения», — говорится в решении.

Омарова задержали 25 июня.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

24 июня стало известно, что в терактах участвовали Осман и Адиль Омаровы, младшие сыновья Магомеда Омарова, а также его племянник Абдусамад Амадзиев. По данным Telegram-канала Baza, они исповедовали ислам радикального толка (ваххабизм).

Ранее житель Дагестана рассказал о желании Омарова «убрать» его.

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