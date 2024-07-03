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В Ozon ответили на слухи о проблемах с доставкой товаров из КНР

Пресс-служба Ozon заявила об отсутствии проблем с оформлением заказов из КНР

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Максим Богодвид/РИА Новости

Маркетплейс Ozon не сталкивался с проблемами при оформлении заказов из КНР. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом представители Ozon прокомментировали информацию о том, что маркетплейс испытывает трудности с доставкой товаров из этой азиатской страны. По их словам, в настоящее время клиенты продолжают беспрепятственно покупать товары из-за границы.

«Никаких сложностей с тем, чтобы оформить заказ, нет и не было», — подчеркнули в пресс-службе.

В компании добавили, что сейчас на маркетплейсе представлены более 18 млн товаров из-за рубежа. При этом сроки их доставки в РФ не изменились и все еще составляют около двух недель, уточнили представители Ozon.

3 июля газета «Коммерсантъ» сообщили, что компания столкнулась с проблемами в сфере трансграничной торговли. Причиной якобы послужило решение китайских банков ужесточить проверку контрагентов из РФ и запрет Европейского союза (ЕС) на использование российского аналога платежной системы SWIFT.

Также журналисты рассказали, что из-за изменения порога беспошлинного ввоза товаров для частных лиц с $1000 до $200 российские маркетплейсы были вынуждены уменьшить ассортимент иностранных товаров. В том числе это касается Ozon, подчеркивалось в материале.

Ранее россиянам рассказали, как защитить свои аккаунты на маркетплейсах от мошенников.

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