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В РФ хотят запретить административный арест для некоторых отцов-одиночек

В Госдуме рассмотрят проект запрета на арест отцов-одиночек с детьми до 14 лет

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Shutterstock

Несколько депутатов Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о запрете арестовывать некоторых отцов-одиночек за административные правонарушения. Об этом в своем Telegram-канале рассказала первый замглавы комитета ГД по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

Речь идет об отцах, воспитывающих детей до 14 лет, а также детей-инвалидов. Панькина напомнила, что в настоящее время аналогичный запрет на административный арест действует только в отношении матерей-одиночек. При этом в Уголовном кодексе оба родителя уже уравнены в правах и имеют право на отсрочку от наказания за преступления в определенных случаях.

31 мая российское правительство внесло в Госдуму законопроект о семейной налоговой ежегодной выплате работающим родителям, у которых есть двое или больше детей. Отмечается, что новые нормы могут начать действовать с 2026 года. Законопроектом предусмотрено право на получение выплаты работающих родителей двух и более детей.

Ранее в Госдуме предложили продлить истекшие срочные трудовые договоры беременным.

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