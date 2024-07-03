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Еще в одном российском регионе выявили случаи заражения ботулизмом

В Орловской области у двух жительниц выявили ботулизм

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Орловской области два члена одной семьи заразились ботулизмом. Об этом сообщает телекомпания «Вести-Орел».

Болезнь поразила орловчанку и ее 14-летнюю дочь. Женщина с дочкой проживают в Верховском районе области. Обе потерпевшие ели рыбу холодного копчения. Женщина проходит лечение в городской больнице им. Боткина, ее несовершеннолетняя дочь — в инфекционном отделении детской областной больницы им. Круглой.

Женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Подросток, по информации СМИ, пострадала больше матери, так как съела большее зараженной рыбы: первое время несовершеннолетняя находилась на аппарате ИВЛ. Сейчас школьнице продолжают оказывать помощь в условиях реанимации, но, по оценкам медиков, ее здоровье улучшилась, подросток идет на поправку.

До этого из магазинов в Петербурге изъяли 6 тонн фасоли с ботулизмом.

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на испытания нового препарата для лечения ботулизма.

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