Еще в одном российском регионе выявили случаи заражения ботулизмом

В Орловской области два члена одной семьи заразились ботулизмом. Об этом сообщает телекомпания «Вести-Орел».

Болезнь поразила орловчанку и ее 14-летнюю дочь. Женщина с дочкой проживают в Верховском районе области. Обе потерпевшие ели рыбу холодного копчения. Женщина проходит лечение в городской больнице им. Боткина, ее несовершеннолетняя дочь — в инфекционном отделении детской областной больницы им. Круглой.

Женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Подросток, по информации СМИ, пострадала больше матери, так как съела большее зараженной рыбы: первое время несовершеннолетняя находилась на аппарате ИВЛ. Сейчас школьнице продолжают оказывать помощь в условиях реанимации, но, по оценкам медиков, ее здоровье улучшилась, подросток идет на поправку.

До этого из магазинов в Петербурге изъяли 6 тонн фасоли с ботулизмом.

Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на испытания нового препарата для лечения ботулизма.