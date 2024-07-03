Житель Алтая получил срок 15 лет за вербовку заключенных в террористические организации

В Алтайском крае мужчина пытался продвигать идеи террористической организации в колонии и получил срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии правоохранителей, осужденный являлся приверженцем идеологии террористических организаций, запрещенных в России. Он считал последователей героями и их поступки считал образцом подражания. Мужчина продвигал постулаты организаций среди своего окружения в колонии.

В суде мужчину признали виновным. Его действия расценили как вовлечение лиц в участие в деятельности террористической организации. Суд приговорил осужденного к пятнадцати годам лишения свободы.

Как сообщает ТАСС, первые четыре года фигурант процесса проведет в тюрьме, остальные – в колонии особого режима. По данным источника, мужчина проводил собрания, на которых с помощью религиозных бесед пытался завербовать новых участников в террористические организации.

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