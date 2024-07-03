«В животе катастрофа»: в Барнауле школьник получил разрыв селезенки, упав с самоката

Подросток попал в больницу после того, как решил прокатиться на самокате с другом в Барнауле. Об этом сообщает Детская городская клиническая больница №7.

Во время прогулки молодой человек не справился с управлением и упал на асфальт, после чего сверху его придавил знакомый. Пострадавший почувствовал боли в животе, но не придал этому значения. В больницу он обратился только спустя два дня.

«Уже при первичном осмотре хирургам стало ясно: в животе катастрофа. Выполненное срочное УЗИ подтвердило опасения. Была необходима экстренная операция», – поделился хирург больницы Илья Бородин.

В животе у юноши обнаружили много крови и разорванную селезенку. Возможности спасти орган не было, поэтому его удалили. После манипуляции он еще неделю находился в больнице, под контролем медиков. Позже его выписали домой.

По словам специалистов медучреждения, с подобными травмами пациенты обращаются к ним, как правило, после падения с самокатов, велосипедов или аттракционов на детских площадках. В таких случаях нередко состояние сразу не ухудшается, поэтому после падения важно обратиться к врачу.

Ранее в Ростове хирурги пять часов оперировали ребенка, который попал на самокате под грузовик.