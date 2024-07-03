В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали десятки человек

Более 20 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса, в салоне которого находились российские и белорусские туристы, в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Журналисты выяснили, что водителя транспортного средства с тяжелыми травмами доставили в больницу. Но спасти его не удалось.

При этом еще 20 пассажиров, включая семерых детей, получили ранения различной степени тяжести. Среди них 16 граждан РФ и четверо граждан Белоруссии, говорится в материале.

3 июля в районе турецкого города Манавгат произошла авария с участием микроавтобуса. Как сообщило издание Haberler, транспортное средство должно было доставить российских и белорусских туристов из одного из отелей в аэропорт Антальи.

По пути автобус врезался в бетонный столб, после чего его отбросило на проселочную дорогу. Что именно стало причиной ДТП пока не уточняется.

27 мая в Алма-Атинской области Казахстана перевернулся автобус, в салоне которого находились 37 туристов. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, включая двоих российских граждан. Их доставили в больницу.

Ранее в Абхазии туристический автобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем.