В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

Врачи выписали из больниц Москвы троих детей и одного взрослого, которые пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, после атаки ВСУ 23 июня на лечение Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники были направлены 22 человека, в числе которых 12 детей.

Развожаев уточнил, что пациентов в тяжелом состоянии сейчас в больницах не осталось. Врачи оценивают состояние 15 пациентов как средней тяжести, а три пациента пребывают в состоянии легкой степени тяжести.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла, что двоих человек, которые пострадали при обстреле Севастополя со стороны украинских войск и были направлены на лечение в Москву, выписали из больницы.

23 июня украинские военные выпустили в сторону Севастополя пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. По информации министерства обороны РФ, сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре снаряда. Но еще одна ракета взорвалась в небе, после чего ее осколки и суббоеприпасы упали на землю.

Ранее в Севастополе заявили о планах установить около 600 новых укрытий.