Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

Развожаев: из больниц выписали троих детей, пострадавших при атаке ВСУ

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Врачи выписали из больниц Москвы троих детей и одного взрослого, которые пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, после атаки ВСУ 23 июня на лечение Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники были направлены 22 человека, в числе которых 12 детей.

Развожаев уточнил, что пациентов в тяжелом состоянии сейчас в больницах не осталось. Врачи оценивают состояние 15 пациентов как средней тяжести, а три пациента пребывают в состоянии легкой степени тяжести.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла, что двоих человек, которые пострадали при обстреле Севастополя со стороны украинских войск и были направлены на лечение в Москву, выписали из больницы.

23 июня украинские военные выпустили в сторону Севастополя пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. По информации министерства обороны РФ, сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре снаряда. Но еще одна ракета взорвалась в небе, после чего ее осколки и суббоеприпасы упали на землю.

Ранее в Севастополе заявили о планах установить около 600 новых укрытий.

Все новости на тему:
Удар ATACMS по Севастополю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами