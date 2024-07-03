В России хотят ввести законодательное регулирование онлайн-курсов

В России следует ввести законодательное регулирование за онлайн-школами, которые обучают пользователей продажам на маркетплейсах. Такое предложение Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) направило зампреду правительства Дмитрию Чернышенко, передает RT со ссылкой на документ.

На сегодняшний день сетевая торговля стала одной из самых популярных и развивающихся отраслей. Продавать товары на маркетплейсах стремятся тысячи предпринимателей, подчеркнули в ФОСТ. Многие из них, по данным специалистов, проходят курсы, которые обещают обучить основам онлайн-торговли.

При этом 86% опрошенных учеников сообщили, что жалеют о потраченных деньгах и времени. А еще 80% прошедших обучение бизнесменов признались, что всему могли научиться из методичек самих маркетплейсов.

Таким образом, получается, что почти все подобные курсы и тренинги – это только инфобизнес, только обещающий людям заоблачные доходы, отметили авторы обращения.

«Единственная цель организаторов — заработать самим, вовлекая в обучение все новых слушателей», — подчеркивается в письме.

Эксперты призвали вмешаться в эту сферу и создать нормативно-правовую базу, регулирующую работу онлайн-школ и тренеров. Предлагается обязать авторов курсов проходить обязательную сертификацию и подтверждать качество обучения и свою компетенцию. Если же создатель тренинга сертификацию не прошел, то он обязан сообщить об этом пользователям, считают специалисты.

Напомним, эксперты советуют при записи на онлайн-курсы внимательно ознакомиться с его описанием на сайте, чтобы не стать жертвами мошенников. Обучение должно включать в себя блок с практическими заданиями, а также поддержку тьютора, адаптацию курса под различные цифровые платформы.

Психологи ранее назвали главную черту людей, которые покупают онлайн-курсы.