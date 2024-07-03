Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Состояние парка им. Бабушкина возьмут на контроль

Парк им. Бабушкина в Петербурге приведут в порядок

close
100%
Пресс-служба Михаила Романова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по обращению депутата Госдумы Михаила Романова поручил взять на контроль состояние парка культуры и отдыха им. И.В. Бабушкина, сообщает пресс-служба Госдумы.

По словам Романова, неоднократные решения Арбитражных судов об устранении незаконных построек и восстановлении благоустройства парка не исполняются.

Романов отметил, что сменяющие друг друга пользователи предпочитают оплачивать мелкие штрафы за свои нарушения, а не приводить парк в первоначальное состояние.

«Жители Невского района, который входит в мой избирательный округ, жалуются, что разрушены исторические аллеи, в аварийном, опасном для пешеходов, состоянии находятся мосты», — сказал депутат.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге уже есть успешные примеры сохранения старинных парков.

«Городу следует вмешаться в восстановление исторического вида парка. Парк должен стать современным культурно-досуговым объектом. Вопрос находится на моем личном контроле», — сказал Романов.

Напомним, парк был основан во времена правления Екатерины II, а примерно в 1925-1926 годы парку было присвоено имя революционера, соратника В. И. Ленина, Ивана Васильевича Бабушкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами