Состояние парка им. Бабушкина возьмут на контроль

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по обращению депутата Госдумы Михаила Романова поручил взять на контроль состояние парка культуры и отдыха им. И.В. Бабушкина, сообщает пресс-служба Госдумы.

По словам Романова, неоднократные решения Арбитражных судов об устранении незаконных построек и восстановлении благоустройства парка не исполняются.

Романов отметил, что сменяющие друг друга пользователи предпочитают оплачивать мелкие штрафы за свои нарушения, а не приводить парк в первоначальное состояние.

«Жители Невского района, который входит в мой избирательный округ, жалуются, что разрушены исторические аллеи, в аварийном, опасном для пешеходов, состоянии находятся мосты», — сказал депутат.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге уже есть успешные примеры сохранения старинных парков.

«Городу следует вмешаться в восстановление исторического вида парка. Парк должен стать современным культурно-досуговым объектом. Вопрос находится на моем личном контроле», — сказал Романов.

Напомним, парк был основан во времена правления Екатерины II, а примерно в 1925-1926 годы парку было присвоено имя революционера, соратника В. И. Ленина, Ивана Васильевича Бабушкина.