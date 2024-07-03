Врачи рассказали, как помочь пожилым людям пережить жару

Во время жаркой погоды у людей возрастает потребность в жидкости, так как организм активно ее теряет с потом. Если пить слишком мало воды, то можно столкнуться с обезвоживанием организма и тепловым ударом. Особенно важно следить за питьевым режимом пожилых и людей с хроническими заболеваниями, так как у них может притупляться чувство жажды, объяснила RT врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Агаева.

Чувство жажды могут не испытывать люди с хронической болезнью почек, деменцией или после инсультов. Помимо этого, ощущение потребности в воде может пропасть у людей старшего поколения с некоторыми хроническими болезнями, пояснила врач.

«Поэтому их родственникам рекомендуются внимательно наблюдать за питьевым режимом близкого человека», — подчеркнула она.

Суточной нормы потребления воды не существует – пить следует просто по потребности, добавила Агаева. Выбор нужно делать в пользу обычной чистой воды – не нужно пытаться утолить жажду сладкой газировкой, так как она повышает уровень сахара в крови.

Кроме того, врач призвала полностью исключить потребление спиртных напитков, так как алкоголь обезвоживает организм и притупляет чувствительность, из-за чего есть угроза, что человек просто не заметит признаки теплового удара.

Кофе в жару, по словам Агаевой, пить можно, однако в умеренном количестве. Она также призвала не забывать восполнять дефицит воды в организме, так как кофе обладает мочегонным эффектом.

Напомним, врачи подчеркивают, что негативному влиянию жары наиболее подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями – гипертоники, пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца, перенесшие инфаркт миокарда или инсульт, люди с нарушениями ритма сердца. Пи тревожных симптомах важно вовремя обратиться за медпомощью.

Ранее стало известно, что Москва повторила рекорд по жаре 134-летней давности.