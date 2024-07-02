Двоих мигрантов и троих россиян будут судить за 18 тысяч литров контрафактного алкоголя

В Тюменской области двоих мигрантов и троих россиян будут судить за производство нелегального алкоголя. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По версии ведомства, ОПГ (организованная преступная группировка) из пяти человек, из которых двое являются иностранцами, незаконно изготавливали и разливали спиртное. Контрафактный алкоголь они планировали сбывать в Ставрополе. Также установлена точка продажи немаркированных напитков в Курганской области.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в общей сложности более 18 тысяч литров контрафакта стоимостью свыше 6,3 млн рублей. Участникам ОПГ предъявили обвинение в незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции в крупном размере. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Анталье конфисковали «самую крупную» партию нелегального алкоголя.