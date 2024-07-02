В Днепропетровской области зафиксировали повреждение инфраструктурного объекта

Объект инфраструктуры, расположенный в Днепропетровской области Украины, получил повреждения в результате взрыва. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, поврежденное сооружение находится в Никопольском районе. За день российские войска нанесли по соответствующей территории более 15 ударов, подчеркнул представитель властей.

«Целили по районному центру, Мировской, Покровской, Красногригоревской и Марганецкой общинам», — добавил Лукашук.

При этом он не стал уточнять, какому именно объекту был нанесен ущерб.

Утром 2 июля глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия. Он отметил, что в регионе произошли несколько взрывов. Из-за этого урон получило не только предприятие, но и одна из местных линий электропередачи (ЛЭП).

До этого сразу в нескольких регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим ввели в Николаевской, Полтавской, Одесской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее министерство обороны РФ сообщило об ударе по военному аэродрому на территории Украины.