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Российская пенсионерка жгла мусор в ведре и спалила два балкона

В Башкирии пенсионерка жгла мусор в ведре и сожгла два балкона

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МЧС России

В Башкирии 90-летняя женщина жгла мусор в ведре на балконе и устроила пожар. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в городе Стерлитамаке. В одном из многоквартирных домов загорелись балконы на четвертом и пятом этажах. Прибывшие на место пожарные спасли пятерых человек, включая одного ребенка.

Возгорание на площади в четыре квадратных метра ликвидировали. В тушении принимали участие 16 сотрудников экстренных служб.

Позже дознавателю МЧС удалось установить, что стало причиной возгорания. Оказалось, что пожар начался на балконе пожилой женщины, которая там жгла мусор в пластиковом ведре.

До этого в Курской области семья спаслалась из горящей квартиры благодаря коту Кусику. Молодой отец уснул рядом с сыном и проснулся от истошных криков питомца в комнате, полной едкого дыма.

Ранее в Москве загорелся институт пластмасс.

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