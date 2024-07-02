Российская пенсионерка жгла мусор в ведре и спалила два балкона

В Башкирии 90-летняя женщина жгла мусор в ведре на балконе и устроила пожар. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в городе Стерлитамаке. В одном из многоквартирных домов загорелись балконы на четвертом и пятом этажах. Прибывшие на место пожарные спасли пятерых человек, включая одного ребенка.

Возгорание на площади в четыре квадратных метра ликвидировали. В тушении принимали участие 16 сотрудников экстренных служб.

Позже дознавателю МЧС удалось установить, что стало причиной возгорания. Оказалось, что пожар начался на балконе пожилой женщины, которая там жгла мусор в пластиковом ведре.

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