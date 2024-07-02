Люлька с рабочими рухнула в воду во время ремонта моста в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде во время ремонта моста рухнула подвесная люлька с рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во время ремонта Стригинского моста. Подвесная люлька, в которой находились рабочие, упала в воду. Обстоятельства и причины произошедшего не уточняются.

Сотрудники экстренных служб занимаются поисками двоих мужчин, которые пропали после произошедшего. Спасатели прочесывают акваторию реки Оки.

До этого в Башкирии люлька с рабочими упала с высоты пятого этажа. Четверо рабочих находились в фасадном подъемнике, когда конструкция неожиданно накренилась и сорвалась вниз. В результате произошедшего двоих мужчин госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Еще двоих не удалось спасти. Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство по факту инцидента.

Ранее в Москве строительная люлька обрушилась на автомобиль.