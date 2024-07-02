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В ГД внесут проект об обязательном медосвидетельствовании пожилых водителей

В ГД внесли проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет

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Shutterstock/Lucigerma

В Госдуму внесли законопроект об обязательном повторном медосвидетельствовании при достижении водителем 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Законопроект внес в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков.

«Предлагается обязать граждан, достигших 80 лет, повторно проходить медицинское освидетельствование», — уточнили в пояснительной записке.

Авторы инициативы отметили, что медкомиссия нужна для определения возможного наличия медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Среди них: деменция или сердечные приступы. Такая мера, по мнению Даванкова, снизит риск дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в преклонном возрасте.

В минувшую среду, 26 июня, в Красноярске 72-летний пенсионер переехал 11-летнюю девочку на велосипеде, ребенка госпитализировали. Инцидент произошел на улице 9 Мая у дома №23. Пожилой мужчина на автомобиле допустил наезд на девочку, которая ехала на велосипеде. Водитель сразу не затормозил и проехал по ребенку.

До этого Минздрав не поддержал запрет на вождение авто людям старше 70 лет.

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