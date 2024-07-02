Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: воздушная тревога объявлена в Севастополе

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание! Воздушная тревога», — написал градоначальник.

Отмечается, что морской и наземный общественный транспорт в регионе останавливают движение.

2 июля сообщалось, что было прекращено движение автотранспорта на Крымскому мосту. Находящихся в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и исполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

До этого Развожаев предупредил жителей Севастополя о плановом уничтожении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в районе бухты Голубая. Он призвал местных жителей не пугаться громких звуков.

23 июня ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее в Севастополе появился сигнал оповещения о баллистической атаке.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами