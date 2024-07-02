В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание! Воздушная тревога», — написал градоначальник.

Отмечается, что морской и наземный общественный транспорт в регионе останавливают движение.

2 июля сообщалось, что было прекращено движение автотранспорта на Крымскому мосту. Находящихся в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и исполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

До этого Развожаев предупредил жителей Севастополя о плановом уничтожении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в районе бухты Голубая. Он призвал местных жителей не пугаться громких звуков.

23 июня ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее в Севастополе появился сигнал оповещения о баллистической атаке.