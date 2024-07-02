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Мальчик с астмой ушел из дома без лекарств и пропал в Пермском крае

В Пермском крае мальчик с астмой ушел из дома без лекарств и пропал

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Depositphotos

В Пермском крае 13-летний мальчик, больной астмой, ушел из дома без лекарств и исчез. Об этом сообщает 59.ru.

По информации издания, инцидент произошел 1 июля в городе Березники. Мальчик по имени Максим ушел из дома, не взяв с собой лекарства от астмы, и пропал. Последний раз его видели возле школы №3 на улице Мира.

Отмечается, что ребенок воспитывается в благополучной семье. Раньше он из дома не уходил. Близкие особенно волнуются за больного астмой школьника из-за отсутствия у него медикаментов.

Рост пропавшего ребенка составляет около 158–168 сантиметров. У мальчика среднее телосложение, сине-голубые глаза и русые волосы. В день исчезновения на нем была темно-серая футболка с зеленой полоской на спине, шорты синего цвета и черные кроссовки.

На поиски ребенка срочно набирают людей. При наличии информации о местонахождении мальчика поисковики просят сообщать по номеру +7 (342) 204–49–04 или 102.

Ранее в Кемеровской области пропавшего двухлетнего мальчика нашли спящим в траве.

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