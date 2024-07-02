Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соцсети напугало содержимое консервы с тунцом

Mirror: британец показал содержимое купленной консервы с тунцом и напугал людей

close
100%
BagelCatSprinkles/Reddit

Пользователей соцсетей напугало содержимое консервы с тунцом, которую мужчина купил в британском супермаркете, пишет Mirror.

Как рассказал мужчина, он купил консервированный тунец в местном магазине и пришел домой. Когда британец открыл банку, то увидел среди кусочков рыбы непонятное ему создание темного цвета. Не зная, что перед ним, покупатель опубликовал фото еды в соцсетях, попросив помощи у зрителей.

Некоторые люди испугались и решили, что в банку попал рыболовный крючок или даже червь, который каким-то образом прошел через процесс упаковки продукта. Другие комментаторы пришли к выводу, что это часть самой рыбы.

«Мне неприятно говорить вам, что все части тунца — это не однородное слоистое бледное мясо, к которому мы привыкли в консервах, у них есть кожа, органы и все такое, и это вполне может попасть в банку », — пишут участники обсуждения.

Ранее в Китае местных жителей напугало черное кольцо в небе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами