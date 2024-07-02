Соцсети напугало содержимое консервы с тунцом

Пользователей соцсетей напугало содержимое консервы с тунцом, которую мужчина купил в британском супермаркете, пишет Mirror.

Как рассказал мужчина, он купил консервированный тунец в местном магазине и пришел домой. Когда британец открыл банку, то увидел среди кусочков рыбы непонятное ему создание темного цвета. Не зная, что перед ним, покупатель опубликовал фото еды в соцсетях, попросив помощи у зрителей.

Некоторые люди испугались и решили, что в банку попал рыболовный крючок или даже червь, который каким-то образом прошел через процесс упаковки продукта. Другие комментаторы пришли к выводу, что это часть самой рыбы.

«Мне неприятно говорить вам, что все части тунца — это не однородное слоистое бледное мясо, к которому мы привыкли в консервах, у них есть кожа, органы и все такое, и это вполне может попасть в банку », — пишут участники обсуждения.

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