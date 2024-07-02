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Онколог: с 1 сентября лечение рака в России станет доступнее

Онколог Пылев: с осени 2024 года лечение рака в России станет доступнее

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Главный онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев в разговоре с «Ридусом» прокомментировал заявление главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна о том, что с 1 сентября консилиумам врачей-онкологов будет позволено назначать пациентам терапию, не входящую в стандартные схемы. По словам собеседника издания, лечение рака в РФ станет доступнее, если специалисты получат возможность применять методики вне существующих регламентов.

«Как правило, речь идет о пациентах, у которых за плечами большое количество линий лекарственной терапии, однако болезнь все равно прогрессирует. И вроде все варианты уже исчерпаны, но вдруг находится, например, какая-то мутация, которая ассоциирована с препаратом, не входящим в регламент лечения данного типа опухоли», — пояснил Пылев.

До этого Каприн сообщил, что США по своей инициативе приостановили исследования нового метода лечения рака в России. По словам онколога, это не оказало влияния на пациентов в целом, поскольку эксперименты обычно проводятся на ограниченной группе людей.

При этом, отметил врач, это побудило РФ более активно работать над созданием собственных лекарств. По его словам, страна уже сделала значительные шаги в этом направлении. Каприн считает, что России необходимо самой создавать свои препараты, учитывая непредсказуемость ситуации.

Ранее ученые раскрыли секрет лекарственной устойчивости опасного рака кожи.

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