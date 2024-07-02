Жители Новой Каховки остались без света из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Новокаховского городского округа Херсонской области, в результате чего мирное население осталось без света. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Из-за обстрела со стороны боевиков преступного киевского режима в Новокаховском городском округе повреждены электросети», — отметил Сальдо, уточнив, что без света остались более пяти тысяч человек.

По его словам, аварийное отключение электроснабжения коснулось микрорайона Основа в Новой Каховке. Кроме того, нарушено электроснабжение еще в шести населенных пунктах. В их числе: Днепряны, Масловка, Обрывки, Тополевка и другие.

Накануне жители Белгородской области остались без электричества. В районах, где нет электричества, разместили машины с громкоговорителями для оповещения о ракетной опасности. Гладков уточнил на оперативном совещании, что это сделано связи с перебоями в подаче электроэнергии.

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