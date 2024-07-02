Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Новой Каховки остались без света из-за обстрела ВСУ

Сальдо: из-за обстрела ВСУ в Новокаховском районе нет света у 5 тысяч жителей

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Новокаховского городского округа Херсонской области, в результате чего мирное население осталось без света. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Из-за обстрела со стороны боевиков преступного киевского режима в Новокаховском городском округе повреждены электросети», — отметил Сальдо, уточнив, что без света остались более пяти тысяч человек.

По его словам, аварийное отключение электроснабжения коснулось микрорайона Основа в Новой Каховке. Кроме того, нарушено электроснабжение еще в шести населенных пунктах. В их числе: Днепряны, Масловка, Обрывки, Тополевка и другие.

Накануне жители Белгородской области остались без электричества. В районах, где нет электричества, разместили машины с громкоговорителями для оповещения о ракетной опасности. Гладков уточнил на оперативном совещании, что это сделано связи с перебоями в подаче электроэнергии.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами