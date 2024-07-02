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Экс-замглавы Минздрава Самарской области получил срок за взятку

Бывший замглавы Минздрава Самарской области осужден на 9,5 года за взятку

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Владимир Николаев/РИА Новости

Октябрьский районный суд Самары вынес вердикт бывшему замминистра здравоохранения Самарской области Асланбеку Майрамукаеву, приговорив его к 9,5 года за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в доход государства в размере 45 млн рублей», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, в период с января по август 2023 года осужденный получил от директора компании «ДМ-Групп» 15 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов на поставку медоборудования на общую сумму около 147 млн руб.

Отмечается, что судом был наложен арест на недвижимость и денежные средства Майрамукаева на общую сумму около 40 млн руб.

Накануне Мосгорсуд сократил срок тюремного заключения с 8 до 6,5 года бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной, осужденной за многомиллионную взятку.

Ранее суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны.

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